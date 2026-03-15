Pavlovic a Milan Tv: "Pronti per questa atmosfera: partita molto molto difficile"
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Nel pre-gara di Lazio-Milan, direttamente dallo stadio Olimpico, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic è stato intervistato ai microfoni di Milan Tv per presentare la partita. Di seguito le dichiarazioni del calciatore serbo.
Quanta energia vi ha dato il Derby?
"Siamo pronti per stasera: è una partita molto molto difficile. Dobbiamo essere pronti da subito, pensare a noi stessi e fare la nostra partita"
Come l'avete preparata?
"Siamo pronti per stasera e per questa atmosfera: dobbiamo fare di tutto per i tre punti. Siamo pronti"
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