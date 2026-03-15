MN - Tare e Gabbia scesi negli spogliatoi all'intervallo di Lazio-Milan

MN - Tare e Gabbia scesi negli spogliatoi all'intervallo di Lazio-MilanMilanNews.it
Oggi alle 21:48News
di Lorenzo De Angelis

Durante l'intervallo di Lazio-Milan il direttore sportivo Igli Tare e Matteo Gabbia, presente all'Olimpico al fianco della squadra nonostante l'infortunio, sono scesi negli spogliatoi per stare al fianco della squadra, che non ha di certo vissuto un primo tempo facile, non solo per lo svantaggio. 

di Antonello Gioia

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it