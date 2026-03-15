MN - Tare e Gabbia scesi negli spogliatoi all'intervallo di Lazio-Milan
Durante l'intervallo di Lazio-Milan il direttore sportivo Igli Tare e Matteo Gabbia, presente all'Olimpico al fianco della squadra nonostante l'infortunio, sono scesi negli spogliatoi per stare al fianco della squadra, che non ha di certo vissuto un primo tempo facile, non solo per lo svantaggio.
di Antonello Gioia
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri
LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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