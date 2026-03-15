Ambrosini: "Scudetto, dopo questa sera ritengo che sia altamente improbabile. Milan più vicino al quinto posto che al primo"

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Il Milan perde a Roma contro la Lazio e abbandona le velleità scudetto. In studio DAZN chiedono ad Ambrosini se sono definitivamente tramontate le possibilità scudetto dei rossoneri, questa la sua risposta:

"Penso sia molto difficile, anche se nel calcio non esiste l’impossibile. Dopo questa sera ritengo che sia altamente improbabile. Il Milan adesso è più vicino al quinto posto che al primo: è a -8 dall’Inter e a +7 dalla Roma. Le prospettive del Milan, che covava qualcosa sul poter raggiungere l’Inter, da stasera deve concentrarsi sul raggiungere quello che l’allenatore diceva dall’inizio: la Champions League".