Isaksen infligge al Milan la prima sconfitta in trasferta del suo campionato

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Il gol di Gustav Isaksen ha deciso Lazio-Milan, partita che con ogni probabilità ha messo una volta e per tutte la parola fine ai sogni scudetto della formazione di Massimiliano Allegri. La rete che il danese ha segnato al minuto 26 infligge al Diavolo la prima sconfitta in trasferta del suo campionato. Fino ad oggi, infatti, i rossoneri non avevo mai perso.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Lecce 27

Fiorentina 25*

Cremonese 24*

Pisa 18

Verona 18

* una partita in meno