Isaksen infligge al Milan la prima sconfitta in trasferta del suo campionato
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Il gol di Gustav Isaksen ha deciso Lazio-Milan, partita che con ogni probabilità ha messo una volta e per tutte la parola fine ai sogni scudetto della formazione di Massimiliano Allegri. La rete che il danese ha segnato al minuto 26 infligge al Diavolo la prima sconfitta in trasferta del suo campionato. Fino ad oggi, infatti, i rossoneri non avevo mai perso.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18
* una partita in meno
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