Di Canio elogia l'atteggiamento della Lazio: "È sembrato che stesse giocando una finale"
Nel post partita di Lazio-Milan, nel corso di Sky Calcio Club - L'Originale, Paolo Di Canio ha detto la sua sulla partita dell'Olimpico, elogiando atteggiamento e prestazione della formazione di Maurizio Sarri: "Un pubblico così è devastante, ha riempito gli animi dei giocatori. È sembrato per atteggiamento una finale, quella voglia ritrovata di stare insieme e lottare. La Lazio ha giocato un calcio intenso, in preparazione al ritorno di Coppa Italia, perché se in un’annata così riesci ad arrivare in finale di una competizione è tanta roba”.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18
* una partita in meno
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