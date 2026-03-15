Di Canio elogia l'atteggiamento della Lazio: "È sembrato che stesse giocando una finale"

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Nel post partita di Lazio-Milan, nel corso di Sky Calcio Club - L'Originale, Paolo Di Canio ha detto la sua sulla partita dell'Olimpico, elogiando atteggiamento e prestazione della formazione di Maurizio Sarri: "Un pubblico così è devastante, ha riempito gli animi dei giocatori. È sembrato per atteggiamento una finale, quella voglia ritrovata di stare insieme e lottare. La Lazio ha giocato un calcio intenso, in preparazione al ritorno di Coppa Italia, perché se in un’annata così riesci ad arrivare in finale di una competizione è tanta roba”.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Lecce 27

Fiorentina 25*

Cremonese 24*

Pisa 18

Verona 18

* una partita in meno