Pavlovic a DAZN: "Triste che non abbiamo vinto stasera e non abbiamo messo pressione all’Inter”

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Strahinja Pavlovic ha parlato a DAZN al termine di Lazio-Milan 1-0. Le parole del difensore serbo:

Oggi era una buona opportunità, ma nel primo tempo siete stati un po’ morbidi…

“Abbiamo fatto un sacco di errori, un sacco di passaggi sbagliati. La Lazio ne ha approfittato. Dovevamo essere più calmi con la palla e creare di più. Ma è il calcio, stasera evidentemente la Lazio è stata la squadra migliore”.

Sulla corsa scudetto:

“Potevamo mettere pressione vincendo questa partita, ma anche prima abbiamo avuto un sacco di occasioni per avvicinarci al primo posto. Sono triste che non abbiamo vinto stasera e non abbiamo messo pressione all’Inter”.

L’episodio della sostituzione di Leao:

“Se devo essere onesto non l’ho visto dal campo. Ma sono cose normali nel calcio, c’è tanta pressione e ci sono tante emozioni. Ognuno vuole fare del suo meglio per aiutare”.