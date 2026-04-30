MN - Turci (DAZN) dubbioso: "L'assenza di Modric peserà, esiste un Milan con e uno senza il croato.."

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In merito alla situazione del Milan, tra un finale di stagione ancora tutto da vivere e un'imminente estate che vedrà i rossoneri a caccia di ulteriori rinforzi sul mercato, Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Sull'infortunio di Modric

“L’impatto è stato brutto e forte, le sensazioni non erano positive fin da subito sinceramente. Infatti Gabbia è andato subito verso la panchina a spiegare bene la dinamica allo staff e a chiedere soccorsi. Quando Modric si è seduto in panchina con la borsa del ghiaccio era davvero molto dolorante, anche a fine partita l’ho visto davvero provato per il colpo. È un infortunio che pesa. Un Milan senza Modric lo conosciamo poco, quest’anno è stato un valore aggiunto giocando sempre grandi partite. Esiste una squadra con Modric e una senza..”