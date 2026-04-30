Hubner: "I tifosi milanisti fischiavano Seedorf che cercava sempre la palla filtrante per far gol. Adesso..."
Dario Hubner è stato ospite del podcast Centrocampo che, sui suoi canali social, ha pubblicato un'anteprima dell'intervista che sarà pubblicata nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile. Queste le parole di Hubner riportate nel trailer pubblicato su Instagram.
Le parole di Dario Hubner: "Il calcio è diventato un gioco, non dico da fighette ma... Oggi il difensore non ha la possibilità di difendere. Noi abbiamo avuto tantissimi difensori forti: Nesta, Cannvaro... Oggi farebbero fatica a difendere. Io ripeto, non sono razzista e non sono niente, ma una squadra come il Lecce che mi vince il campionato di Primavera e non ha un italiano in squadra, non possiamo pretendere di avere una Nazionale forte nel 2032. I tifosi milanisti fischiavano Seedorf che cercava sempre la palla filtrante per far gol. Adesso guardiamo una partita di calcio e ci vogliono sette minuti per arrivare a metà campo: questo è calcio?"
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