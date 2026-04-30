Out Modric, tocca a Jashari! I numeri stagionali dello svizzero con il Milan

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Ardon Jashari, scelgo te. Un po’ forzato e necessario dal brutto infortunio di Luka Modric, il talento svizzero sarà con ogni probabilità protagonista di questo finale di stagione dei rossoneri. A quattro giornate dal termine, come regista le caratteristiche di Jashari saranno utili ad Allegri per rimpiazzare il campione croato.

I NUMERI DI JASHARI: INIZIO DIFFICILE E FINALE DI RISPOSTE

Purtroppo pochissimo da dire. Solo 14 presenze ufficiali e un assist a Leao nel pareggio casalingo contro il Como. È stato difficile per lui entrare davvero in condizione ed essere decisivo. In un centrocampo di mostri sacri come Rabiot e Modric, Jashari è sempre stato chiuso anche da altre scelte. Fofana e Ricci più duttili dello svizzero, che dovrà come già accennato in precedenza fare qualcosa di più rilevante per entrare davvero nel radar di Allegri, sia per questa che per la prossima e importante stagione.

L'EDITORIALE DI FRANCO ORDINE

Breve coda alla polemica di inizio settimana. Ho sentito commenti e giudizi scandalizzati a proposito della qualità del calcio esibita da Milan e Juve nella sfida di domenica scorsa. Giusto. Non è la prima volta che in vista di qualche obiettivo primario, le squadre abbiano deciso di adottare una strategia attendista al fine di evitare rischi eccessivi. La qualità di calcio vista è probabilmente identica a quella segnalata anche in Atalanta-Juve finita 0 a 1 con gollonzo di Boga. Ma il punto della questione è un altro e cioè: se Milan-Juve è stata così brutta la responsabilità dello spettacolo è solo di Allegri? E qui si scoprono gli altarini perché la stroncatura è stata messa nel conto soltanto di Max e non invece, in qualità di co-responsabile, anche di Spalletti. Il quale tra l’altro, a parziale giustificazione del suo zero in attacco, ha dichiaratoa fine partita: “Ragazzi, è complicato fare gol al Milan!”. Fine del dibattito. (LEGGI QUI)