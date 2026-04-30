Milan, la panchina non aiuta: il dato sui cambi e la statistica che non premia Allegri
Dopo lo scialbo pareggio di San Siro contro la Juventus, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica alle 15.00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Proprio in terra emiliana, i rossoneri vinsero il loro ultimo scudetto, il 22 maggio vincendo 3-0 contro i neroverdi. Oggi, altri tempi e nuovi obiettivi per tornare grandi: la qualificazione in Champions è l'unica cosa che conta.
DATI E NUMERI PRE PARTITA: MILAN SQUADRA CON MENO CAMBI DEL CAMPIONATO
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan (3V, 3N, 2P), dopo avere subito ben sette sconfitte nelle nove precedenti (2N); nel dettaglio, le due squadre hanno pareggiato i due match più recenti, segnando in totale 10 reti, per una media di cinque a match. Infatti, il Milan non ha mai perso nelle ultime otto trasferte di Serie A contro il Sassuolo - sei vittorie seguite da due pareggi nel parziale; l'ultima sconfitta dei rossoneri al MAPEI Stadium nel massimo torneo risale al 6 marzo 2016: 2-0 per gli emiliani, con gol di Alfred Duncan e Nicola Sansone.
Inoltre, il Milan è la squadra che ha utilizzato in media meno sostituzioni in questo campionato: 4.1 a match, ovvero 139 in totale finora, almeno 10 in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria del torneo in corso (a 149 segue il Parma).
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