Lazio, Isaksen: "Ci voleva davvero, atmosfera incredibile"

Lazio, Isaksen: "Ci voleva davvero, atmosfera incredibile"MilanNews.it
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Ieri alle 23:06News
di Francesco Finulli

Gustav Isaksen, MVP della partita con il suo gol decisivo, ha parlato a DAZN dopo Lazio-Milan. Le sue parole:

Una grande vittoria davanti il vostro pubblico:

“Ci voleva davvero. Un’atmosfera incredibile, ci era mancata. Era bellissimo oggi”.

A fine partita tutto lo staff ti ha festeggiato:

“Sono tutti bravi ragazzi, sono grandi persone. Oggi era per loro e anche per i tifosi”.