Lazio, Isaksen: "Ci voleva davvero, atmosfera incredibile"
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Gustav Isaksen, MVP della partita con il suo gol decisivo, ha parlato a DAZN dopo Lazio-Milan. Le sue parole:
Una grande vittoria davanti il vostro pubblico:
“Ci voleva davvero. Un’atmosfera incredibile, ci era mancata. Era bellissimo oggi”.
A fine partita tutto lo staff ti ha festeggiato:
“Sono tutti bravi ragazzi, sono grandi persone. Oggi era per loro e anche per i tifosi”.
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