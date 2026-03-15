Allegri a Milan Tv: "Brutto primo tempo. Cambio modulo? Non lo so"
Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto dallo Stadio Olimpico ai microfoni di Milan Tv, per commentare la partita persa contro la Lazio per 1-0. Le dichiarazioni dell'allenatore milanista.
Cosa non ha funzionato?
"Abbiamo fatto un brutto primo tempo, sbagliato molto tecnicamente e ci siamo esposti a tanti contropiedi. Nel secondo tempo stiamo stati buoni ma non siamo riusciti a fare gol"
Possibile un cambio modulo?
"Questo non lo so. In questo momento, come sempre, non è una questione di modulo ma di ritornare da martedì a lavorare bene su quella che è la partita di sabato. Un primo tempo fatto meno bene non cambia l'andamento di una squadra in una stagione. La cosa su cui bisogna essere realisti è che ci metti tanto per costruire ma poco per distruggere: dobbiamo stare concentrati sul Torino"
Si è dato una spiegazione veloce per il gol subito?
"Spiegazione è molto semplice: già dopo due minuti c'è stata una palla pericolosa sopra, eravamo troppo sopra la linea della palla con fretta e frenesia concedendoci a loro. Loro nel primo tempo erano più freschi e lucidi, nel secondo meno ma non siamo riusciti a fare gol"
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