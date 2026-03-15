Ambrosini su Jashari: "Non copre tutto quel campo che copre Rabiot. È molto più play"
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Lazio-Milan si giocherà senza Adrien Rabiot, squalificato: al suo posto mister Allegri ha scelto Ardon Jashari. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, ne parla così:
“Rabiot ha caratteristiche uniche, è maturato anche in termini di leadership. Si è reso conto durante la stagione che la squadra aveva bisogno di qualcuno che trascinasse e l’ha fatto con Modric. Jashari è molto più play, non copre tutto quel campo che copre Rabiot. Potrebbe liberare anche un po’ di campo per Modric, ma è diverso da Rabiot come giocatore”.
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