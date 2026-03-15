Leao nervoso al momento del cambio: Allegri lo rincuora, ma il 10 non la prende benissimo

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Al 67esimo minuto di Lazio-Milan Massimiliano Allegri prova a dare una scossa ai suoi facendo entrare Fullkrug e Nkunku al posto di Fofana e Leao. Riporta il collega di DAZN Tommaso Turci che, visionato il proprio numero sulla lavagnetta luminosa, il numero 10 del Milan ha allargato le braccia rivolgendosi alla panchina dicendo: “Mister lasciami su, mancano 20 minuti”.

Addirittura Maignan, dalla propria area, è corso verso il compagno per rincuorarlo e accompagnarlo all'uscita. Anche Allegri ha preso Leao e lo ha abbracciato, ma il 10 nervosissimo ha continuato a lamentarsi, scalciando anche una bottiglietta prima di sedersi in panchina.