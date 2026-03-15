Kean l'attaccante del futuro? Tare: "Inutile parlare adesso di queste cose"

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Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del DS rossonero.

Kean può essere il centravanti del futuro?

“Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare”.

Dopo il pareggio dell’Inter avete la sensazione completa che stasera si possa riaprire in modo concreto questa corsa scudetto?

“Onestamente no. Noi dobbiamo fare quello che ci spetta. Dobbiamo cercare di vincere, la distanza è tanta. Ma vincendo stasera ci avviciniamo di un passo in più. Dobbiamo pensare partita dopo partita perché il campionato è pieno di sorprese”.