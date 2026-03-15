LAZ-MIL (1-0): all-in di Allegri, dentro Fullkrug e Nkunku

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Altro doppio cambio nel Milan, Allegri prova il tutto per tutto. Fuori Leao e Fofana, dentro Fullkrug e Nkunku. Altro cambio modulo dopo pochi minuti, dal 4-3-3 si passa al 4-2-3-1, con Pulisic, Nkunku e Saelemaekers alle spalle dell'unica punta, Niclas Fullkrug.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Peretti-Perrotti

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Maggioni

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: domenica 15 marzo 2026

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it