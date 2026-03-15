LAZ-MIL (1-0): finisce all'Olimpico! Sfumano i sogni rimonta (scudetto) del Milan

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Se prima di questa partita c'era anche una fievole speranza di rimonta, con stasera tutto finisce. Un Milan molle, senza coraggio e personalità, cade in casa della Lazio non sfruttando clamorosamente il passo falso di ieri dell'Inter in casa contro l'Atalanta. Serviva una prestazione che potesse lanciare un segnale importante in ottica scudetto, invece la squadra di Massimiliano Allegri non è mai riuscita neanche a dare l'impressione di poterla riprendere questa gara.

L'amarezza e il dispiacere dei giocatori al triplice fischio dimostra che comunque ci hanno provato, ma non è bastato. Ma comunque, anche per quanto lo abbiano fatto, è stato estremamente insufficiente.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Peretti-Perrotti

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Maggioni

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: domenica 15 marzo 2026

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it