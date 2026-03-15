LAZ-MIL (1-0): finisce all'Olimpico! Sfumano i sogni rimonta (scudetto) del Milan
Se prima di questa partita c'era anche una fievole speranza di rimonta, con stasera tutto finisce. Un Milan molle, senza coraggio e personalità, cade in casa della Lazio non sfruttando clamorosamente il passo falso di ieri dell'Inter in casa contro l'Atalanta. Serviva una prestazione che potesse lanciare un segnale importante in ottica scudetto, invece la squadra di Massimiliano Allegri non è mai riuscita neanche a dare l'impressione di poterla riprendere questa gara.
L'amarezza e il dispiacere dei giocatori al triplice fischio dimostra che comunque ci hanno provato, ma non è bastato. Ma comunque, anche per quanto lo abbiano fatto, è stato estremamente insufficiente.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri
LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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