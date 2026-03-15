Allegri a Sky: "Bisogna resettare, archiviare questa partita e pensare al Torino"

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Nel post partita di Lazio-Milan Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

La sua squadra non ha retto il peso della pressione?

"No, capita. Abbiamo preso più contropiedi in 45 minuti che in tutto il campionato. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente vicino all'area. Nel secondo tempo loro sono calati ma non abbiamo fatto gol".

È complicata adesso la gestione?

"Bisogna resettare, perché come ho detto tante volte: capisco il sogno, ma bisogna essere realisti. Lavori tanto oper costruire, ci metti poco per distruggere. Archiviare questa partita e pensare al Torino, che per noi diventa una partita fondamentale per il secondo posto e la corsa Champions".

Leao è nervoso, ma anche Allegri lo è con Leao?

"I giocatori li conosco tutti. Conosco le caratteristiche sia tecniche che caratteriali. Ognuno di loro è fatto a modo suo. Rafa è uscito nervoso perché non voleva uscire".

Realismo: cosa vuol dire? Anche partita del genere si pensa che si possano perdere?

"Noi abbiamo tentato di vincere, ma difronte c'è stato un avversario che ha preparato la partita nel migliore dei modi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente negli ultimi 16 metri, e non fai gol. Dove conta il canto sono gli ultimi 16 metri, nella tua area e nella loro. Bisogna essere più bravi nell'attaccare e nel difensre, perché nel mezzo tutti possoon giocare".

Quando fai la scelta di togliere Leao è perché credevi fosse quella giusta?

"Ho fatto una scelta perché in quel momento lì Pulisic stava facendo bene a sinistra. Ho deciso di togliere, a posteriori magari ho sbagliato. Arrivati al limite dell'area bisogna prendere la porta. Bisogna migliorare alcune cose, ma bisogna rimanere sereni perché abbiamo ancora 9 partite da giocare con un obiettivo da raggiugnere. Vincendo ti avvicinavi all'inter, ma l'Inter è bello per questo perché l'Inter pensava di aver perso due punti invece ne ha conquistato uno".