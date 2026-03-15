De Winter a Milan Tv: "Sbagliato tanto tecnicamente. Tanto merito a loro"
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Koni De Winter, difensore rossonero, è stato intervistato ai microfoni di Milan Tv a margine della sconfitta contro la Lazio per 1-0 maturata questa sera allo stadio Olimpico. Le sue dichiarazioni.
Cosa è mancato oggi?
"Penso che tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, nel primo tempo. Ma tanto merito a loro che hanno fatto una bella partita. Nel secondo tempo ci siamo ripresi ma il gol non è arrivato: la partita ormai è andata e guardiamo avanti"
Ora cosa si deve guardare?
"Affrontiamo il campionato come sempre: cerchiamo di raccogliere più punti possibile e vediamo dove finiamo"
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