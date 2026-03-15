Il Milan cade all'Olimpico contro la Lazio, prova senza carattere. Scudetto: è game over. La classifica aggiornata
Game over, il Milan butta via in modo praticamente certo il sogno scudetto. L'occasione era ghiotta: l'Inter ieri aveva pareggiato con l'Atalanta, oggi c'era l'occasione per tornare a -5. E invece contro una Lazio in super emergenza la squadra allenata da Allegri offre quella che è stata la peggior prestazione stagionale. Zero carattere, zero pulizia tecnica, zero voglia di vincere, zero organizzazione offensiva. La decide un gol di Isaksen su un brutto errore di Estupinan nel primo tempo.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18
* una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan