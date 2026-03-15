Il Milan cade all'Olimpico contro la Lazio, prova senza carattere. Scudetto: è game over. La classifica aggiornata

Il Milan cade all'Olimpico contro la Lazio, prova senza carattere. Scudetto: è game over. La classifica aggiornataMilanNews.it
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Oggi alle 22:43News
di Manuel Del Vecchio

Game over, il Milan butta via in modo praticamente certo il sogno scudetto. L'occasione era ghiotta: l'Inter ieri aveva pareggiato con l'Atalanta, oggi c'era l'occasione per tornare a -5. E invece contro una Lazio in super emergenza la squadra allenata da Allegri offre quella che è stata la peggior prestazione stagionale. Zero carattere, zero pulizia tecnica, zero voglia di vincere, zero organizzazione offensiva. La decide un gol di Isaksen su un brutto errore di Estupinan nel primo tempo. 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18

* una partita in meno