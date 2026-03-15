Il Milan cade all'Olimpico contro la Lazio, prova senza carattere. Scudetto: è game over. La classifica aggiornata

vedi letture

Game over, il Milan butta via in modo praticamente certo il sogno scudetto. L'occasione era ghiotta: l'Inter ieri aveva pareggiato con l'Atalanta, oggi c'era l'occasione per tornare a -5. E invece contro una Lazio in super emergenza la squadra allenata da Allegri offre quella che è stata la peggior prestazione stagionale. Zero carattere, zero pulizia tecnica, zero voglia di vincere, zero organizzazione offensiva. La decide un gol di Isaksen su un brutto errore di Estupinan nel primo tempo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Lecce 27

Fiorentina 25*

Cremonese 24*

Pisa 18

Verona 18

* una partita in meno