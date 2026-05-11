Di Marzio sul Milan: "C'è una diversità di vedute all'interno del club che sicuramente va chiarita una volta per tutte"

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Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha parlato così delle situazioni di Milan e Fiorentina: "Un Milan figlio di problematiche e criticità anche interne, adesso c'è grande contestazione nei confronti di Giorgio Furlani ma devo dire che si sta ripetendo un po' il clima dell'anno scorso quando il Milan perse la finale di Coppa Italia col Bologna e solo dopo quella sconfitta decise di prendere Tare e Allegri, altrimenti avrebbe continuato con un programma diverso, magari prendendo Italiano e non è detto che Italiano non arrivi durante l'estate che verrà. C'è una diversità di vedute all'interno del club che sicuramente va chiarita una volta per tutte affinché il Milan possa proseguire e andare avanti, Champions o non Champions, con una direzione trasparente e soprattutto senza avere diversità di anime interne.

La Fiorentina invece adesso ha l'obbligo di programmare con il tempo giusto, chiarendo una volta per tutte se possibile anche se Paratici sarà o meno il direttore sportivo della prossima stagione al di là del contratto che ha, molto lungo. Perché le voci proseguono sia sulla Roma che anche sul Milan ieri sera, e quindi non si ha ben chiaro se in caso di arrivo di nuove offerte Paratici deciderà di andare via e se la Fiorentina gli permetterà soprattutto di andarsene dopo che invece sulla sua figura è stato costruito un programma anche pubblico e mediatico di lungimiranza per costruire qualcosa che invece quest'anno non era stato costruito".