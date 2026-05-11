L'Atalanta non vinceva due gare di fila a San Siro dalla Seconda Guerra Mondiale

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Il Milan è stato sconfitto nettamente dall'Atalanta: il 2-3 finale di San Siro non deve confondere le idee, i rossoneri non sono scesi in campo per 80 minuti e si sono accesi solamente nel finale facendo due gol che hanno alleviato il risultato ma non di certo le sensazioni. Per la seconda stagione di fila, l'Atalanta ha vinto a San Siro contro il Milan: un evento che non si verificava addirittura dalla Seconda Guerra Mondiale, dal 1943.

Questo è quello che riporta l'account di statistiche OptaPaolo su X: "Dopo l'1-0 del 20 aprile 2025, l'Atalanta ha vinto due gare di fila in casa del Milan per la prima volta in Serie A dal 1943 (tre di seguito in quell'occasione). Evento".