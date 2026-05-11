Furlani contestato dai tifosi del Milan. Zapelloni: "Non è solo colpa sua. Ibra che fine ha fatto?"

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Ospite negli studi di Pressing, il giornalista Umberto Zapelloni ha rilasciato queste parole sul Milan: "Se fino all'anno scorso c'erano due teste, cioè Cardinale e Furlani che rappresentava Elliott, adesso che Cardinale ha preso le quote di Elliott e ha comunque tenuto Furlani vuol dire che i due vanno d'accordo. Dare la colpa solo a Furlani, che comunque ha le sue colpe come per esempio nel mercato di gennaio quando tu vai a prendere Fullkrug mentre la Roma prende Malen, è sbagliato perchè a monte c'è un proprietario che evidentemente gli dà delle direttive, altrimenti lo avrebbe già tagliato.

Ibrahimovic che fine ha fatto? Sembrava la grande idea di Cardinale e invece si è sfilato da questa situazione. I tifosi milanisti invocano Maldini a cui è legato 'ultimo scudetto del Milan. Dopo Maldini c'è stato un crollo. C'è tanto da cambiare al Milan, non solo Furlani".