Milan, tutti in discussione: cosa farà RedBird con l'ad Furlani?

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Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che se il Milan riuscirà a conquistare il pass per la Champions League del prossimo anno, Max Allegri resterà sulla panchina milanista anche perchè il suo contratto verrebbe rinnovato aumaticamente per un'altra stagione fino al 2028. Se invece il Diavolo dovesse restare fuori dalle prime quattro, allora a quel punto lo scenario potrebbe essere diverso perchè il contratto di Allgri sarebbe fino al 2027 e senza rinnovo dovrebbe iniziare la nuova stagione con il contratto in scadenza.

In caso di addio, il Milan dovrebbe trovare ovviamente un nuovo allenatore. Si fa tanto il nome di Vincenzo Italiano, ma il suo non è l'unico per il futuro del Diavolo: un profilo che piace moltissimo è quello di Francesco Farioli che quest'anno ha vinto il campionato portoghese con il Porto. Il tecnico italiano piace molto e proporrebbe un calcio diverso rispetto ad Allegri.

Attenzione poi anche a quello che succederà in società. I tifosi milanisti hanno contestato pesantemente ieri Giorgio Furlani e bisognerà capire cosa intenderanno fare RedBird e Gerry Cardinale con l'amministrazione delegato rossonero. In questo momento al Milan sono tutti in discussione e non è da escludere l'ennesima rivoluzione.