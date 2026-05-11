Pedullà: "Le squadre di Allegri una scatola vuota: manca la minima organizzazione, l'abc"

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Nei minuti successivi al triplice fischio di Milan-Atalanta 2-3, ennesima prestazione indegna dei rossoneri che ora rischiano più che mai il posto Champions League, sono stati tanti i commenti arrivati in merito alla partita di San Siro. Tra questi anche quello del giornalista Alfredo Pedullà che sul suo profilo Instragram ha parlato così: "Solo i biografi di Allegri, quei due o tre che celebrerebbero un posto Champions come la vittoria del Mondiale, non hanno capito (o fingono) che le sue squadre sono una scatola vuota. E che da febbraio in poi spesso si assiste a un crollo perché manca la minima organizzazione, l’abc. Quando difendi bene e riparti, spesso puoi raccogliere anche con un po’ di fortuna".

Continua e poi conclude Pedullà il suo pensiero: "E con qualche episodio, altri 5 minuti e magari stasera avrebbe pareggiato. Il senso del discorso non cambia. Ma quando alla distanza devi “vivere” su un’idea minima di gioco, resti fulminato. Non c’è. Allegri era un grande gestore di campioni. E vinceva. Ditelo ai biografi"