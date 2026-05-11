DJ Ringo duro: "Furlani, Scaroni, Cardinale, Moncada male assoluto. Leao bamboccio"

vedi letture

Piena contestazione per la società rossonera, ieri nel pre, durante e dopo la gara tra Milan e Atalanta, duramente criticata dai sostenitori milanisti. A esporsi, dopo l'ennesima sconfitta di una squadra arrivata scarica e senza contenuti tecnici in grado di fare la differenza, anche alcuni tifosi più illustri come è DJ Ringo. Il noto personaggio radiofonico e televisivo si è espresso con termini molto forti sul suo profilo personale di X, andando all'attacco del quarto piano di via Aldo Rossi e della proprietà.

La rabbia di DJ Ringo: "Clown maledetti.. Adesso come la mettiamo? Gente boriosa che tanto vuol solo fare trading, selfie in spiaggia mentre fa rovesciate finte, finti mercati di calciatori a metà e zero palle per presentarsi davanti ad una telecamera e spiaccicare 2 parole alla stampa per spiegare questo scempio! E non rompetemi le palle dicendomi che parlo perché sono amico di Paolo Maldini.. Avercene di gente attaccata ai colori come il Capitano..#Furlani #Scaroni #Cardinale #Moncada MALE ASSOLUTO.. Leao bamboccio inguardabile senza identità! Speriamo in bene per le ultime partite…. Forza Milan Forever ma questa società deve essere cacciata!!!!!!"