Allegri è il peggiore per punti nel girone di ritorno negli ultimi 8 anni

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Un'altra sconfitta per il Milan, la quinta non vittoria nelle ultime sei gare. L'Atalanta passeggia a San Siro per 80 minuti, al cospetto di un Diavolo che aveva da giocarsi molto di più della formazione di mister Palladino. Continua così il girone di ritorno disastroso della formazione milanista che sta dilapidando tutto quel buono che aveva costruito nella prima metà di stagione. Addirittura il tecnico Massimiliano Allegri è il peggiore per punti conquistati da metà anno in avanti negli ultimi 8 anni: solo 25 conquistati, un dato eloquente.

I punti del Milan nel girone di ritorno, fino alla 36ª giornata:

2025/26 (Allegri): 25

2024/25 (Conceicao): 30

2023/24 (Pioli): 35

2022/23 (Pioli): 26

2021/22 (Pioli): 38

2020/21 (Pioli): 32

2019/20 (Pioli): 35

2018/19 (Gattuso): 31