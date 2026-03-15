LAZ-MIL (1-0): fine primo tempo all'Olimpico. Serve una ripresa di carattere

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Guida fischia due volte e manda tutti negli spogliatoio. Dopo 45 minuti la Lazio è avanti, meritatamente, grazie alla rete di Isaksen al minuto 26. La rete del danese nasce da un errore di Estupinan, che perdendo contatto con avversario e pallone incampia involando difatti il 18 biancoceleste nell'uno contro uno con Maignan.

Neanche lo svantaggio, però, è riuscito a dare una scossa al Milan, che ha cercato di aprire le maglie della difesa delal Lazio con un fraseggio lungo, sterile e lento, che difatti non ha portato a nulla. Molti insufficienti in questa prima frazione di gioco, non si salva praticamente quasi nessuno. Male i due lì davanti, dai quali ci si aspettava sicuramente qualcosa di (molto) più.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Peretti-Perrotti

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Maggioni

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: domenica 15 marzo 2026

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it