Costacurta dopo la sconfitta del Milan: "Fossi in loro comincerei a pensare a quelle che sono dietro"

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Nel post partita di Lazio-Milan, nel corso di Sky Calcio Club - L'Originale, Alessandro Costacurta ha detto la sua sulla rincorsa scudetto della formazione rossonera, che con ogni probabilità si ferma oggi con una sconfitta che pesa tanto, soprattutto dal punto di vista del morale: “8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che sono dietro”.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Lecce 27

Fiorentina 25*

Cremonese 24*

Pisa 18

Verona 18

* una partita in meno