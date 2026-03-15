Costacurta dopo la sconfitta del Milan: "Fossi in loro comincerei a pensare a quelle che sono dietro"
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Nel post partita di Lazio-Milan, nel corso di Sky Calcio Club - L'Originale, Alessandro Costacurta ha detto la sua sulla rincorsa scudetto della formazione rossonera, che con ogni probabilità si ferma oggi con una sconfitta che pesa tanto, soprattutto dal punto di vista del morale: “8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che sono dietro”.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18
* una partita in meno
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