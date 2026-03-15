Caressa: "Dopo il pari dell'Inter contro l'Atalanta il Milan intravede la possibilità di ridurre il gap in classifica"
Nel corso del pre di Lazio-Milan, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A Enilive, Fabio Caressa ha presentato brevemente la partita dello stadio Olimpico soffermandosi in modo particolare sull'umore della formazione rossonera, che ha la ghiotta opportunità di riaprire la corsa scudetto dopo il pari di ieri dell'Inter contro l'Atalanta:
“Il Milan cerca di recuperare punti sull’Inter. Dopo il derby è cambiato l’umore, anche nella squadra rossonera, perché dopo il pareggio con l’Atalanta la formazione di Allegri intravede la possibilità di ridurre il gap da quella di Chivu”.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri
LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni
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