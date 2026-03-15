Tornano gli scacchi di Hernanes: "Modric il cavallo, Rabiot lo è fino al collo. Di testa è come la regina"
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Negli studi di DAZN, durante il pre partita di Lazio-Milan, Hernanes ripropone il paragone scacchistico per i calciatori del Milan:
“Se torniamo al paragone con gli scacchi, Pulisic è la regina, perché sa fare tutto. Modric il cavallo, riesce a fare qualcosa che gli altri non sanno fare. Rabiot, fino al collo, è un cavallo. Ma un cavallo di forza. E di testa è una regina, sa fare tutto. È un’assenza grande, il Milan perde tantissimo. Jashari si è fatto trovare pronto, può essere una soluzione provvisoria”.
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