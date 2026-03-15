Gabbia ha raggiunto oggi Roma: Matteo accanto alla squadra contro la Lazio

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Come era successo a Cremona un paio di settimane fa, anche questa sera Matteo Gabbia ha viaggiato in trasferta con la squadra. In realtà il centrale rossonero non è partito con i suoi compagni ma, come viene riportato da Milan Tv, è partito nella giornata di oggi verso la capitale per unirsi al gruppo e sostenerlo da bordocampo. L'ennesima testimonianza della leadership del calciatore cresciuto nel settore giovanile rossonero e anche della sua importanza riconosciuta all'interno dello spogliatoio.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri