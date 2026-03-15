Futuro Modric, Tare: "C'è un'opzione, ma deve decidere lui con serenità. Una cosa è certa: Luka ama tanto il Milan ed il Milan ama tanto Luka"

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Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio-Milan. Queste le dichiarazioni del DS su Modric:

Avete già parlato del futuro con Modric? Ci sono tempistiche per l’eventuale rinnovo?

“Una cosa è certa: Luka ama il Milan, ama tanto il Milan, e anche il Milan ama tanto Luka. Perciò penso che sarà, come abbiamo detto anche ad inizio stagione, una decisione facile per lui. Il contratto volendo c’è, abbiamo un anno di opzione. Però deve decidere lui con grande serenità. Se c’è una cosa che so bene è che a lui piace giocare in questa squadra”.