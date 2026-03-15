Pancaro sulla stagione del Milan: "Merito soprattutto di Allegri"

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Doppio ex della sfida tra Lazio e Milan, il difensore Giuseppe Pancaro è stato intervistato dai colleghi di Gazzetta.it nella giornata della sfida tra le sue due ex formazioni. Le squadre di mister Sarri e Allegri si incroceranno questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma in occasione della 29^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Un estratto delle dichiarazioni di Pancaro alla rosea online.

Pancaro se è più sorpreso dall'ottimo campionato del Milan o da quello deludente della Lazio: "Il momento della Lazio è sicuramente negativo. Credo che prima di ogni considerazione tecnica debba essere risolto il problema ambientale. Stasera i tifosi torneranno allo stadio e questo è sicuramente importante. In quanto al Milan, dopo qualche anno un po’ così, in questa stagione le cose sono tornate ad essere in linea con la storia del club. Il merito è soprattutto di Allegri".