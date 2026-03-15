Pavlovic a DAZN: "Corsa scudetto? Oggi una bella opportunità"

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Strahinja Pavlovic ha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio-Milan. Le sue parole:

Stasera avete una bella opportunità in chiave scudetto… “Una bella opportunità. Siamo pronti, dobbiamo essere pronti da subito. Dobbiamo pensare a noi stessi, fare la nostra partita fino alla fine”.

Anche oggi ci saranno tanti tifosi rossoneri… “Sì, 10mila oggi. Sono molto contento”.

Quanto è difficile marcare un calciatore come Daniel Maldini? “Non è facile, dobbiamo essere pronti per lui e dobbiamo stare attenti sempre. È un grande giocatore, con tante qualità. Dobbiamo essere pronti per lui”.