Pavlovic a DAZN: "Corsa scudetto? Oggi una bella opportunità"
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Strahinja Pavlovic ha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio-Milan. Le sue parole:
Stasera avete una bella opportunità in chiave scudetto… “Una bella opportunità. Siamo pronti, dobbiamo essere pronti da subito. Dobbiamo pensare a noi stessi, fare la nostra partita fino alla fine”.
Anche oggi ci saranno tanti tifosi rossoneri… “Sì, 10mila oggi. Sono molto contento”.
Quanto è difficile marcare un calciatore come Daniel Maldini? “Non è facile, dobbiamo essere pronti per lui e dobbiamo stare attenti sempre. È un grande giocatore, con tante qualità. Dobbiamo essere pronti per lui”.
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