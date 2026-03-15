Il Como rimonta la Roma e sogna la Champions: giallorossi sesti
Risultato pesantissimo quello maturato nella gara delle 18, lo spareggio Champions League tra Como e Roma. La formazione di Cesc Fabregas ha vinto 2-1 davanti al proprio pubblico, in rimonta. I giallorossi hanno trovato il vantaggio dopo 9 minuti con il rigore di Malen ma nella ripresa i padroni di casa rimettono tutto in equilibrio con Douvikas e, dopo l'espulsione di Wesley, mettono la testa davanti definitivamente con il gol di Diego Carlos. Una vittoria che lancia il Como al quarto posto in solitaria e fa scivolare la Roma al sesto posto, dietro anche alla Juventus.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 60*
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Sassuolo 38
Lazio 37*
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18
* una partita in meno
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