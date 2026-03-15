Il Como rimonta la Roma e sogna la Champions: giallorossi sesti

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Risultato pesantissimo quello maturato nella gara delle 18, lo spareggio Champions League tra Como e Roma. La formazione di Cesc Fabregas ha vinto 2-1 davanti al proprio pubblico, in rimonta. I giallorossi hanno trovato il vantaggio dopo 9 minuti con il rigore di Malen ma nella ripresa i padroni di casa rimettono tutto in equilibrio con Douvikas e, dopo l'espulsione di Wesley, mettono la testa davanti definitivamente con il gol di Diego Carlos. Una vittoria che lancia il Como al quarto posto in solitaria e fa scivolare la Roma al sesto posto, dietro anche alla Juventus.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68

Milan 60*

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Sassuolo 38

Lazio 37*

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Lecce 27

Fiorentina 25*

Cremonese 24*

Pisa 18

Verona 18

* una partita in meno