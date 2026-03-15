MN - Stefano Pioli presente all'Olimpico per Lazio-Milan

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Per il big match di questa sera tra Lazio e Milan, che chiude il programma domenicale della 29^ giornata di campionato di Serie A Enilive, tornano in massa i tifosi biancocelesti, in aperta contestazione con la proprietà. Allo stadio Olimpico, però, presente anche personalità e vecchie glorie: come riportato dagli inviati di MilanNews.it presenti a Roma, è presente questa sera anche il doppio ex Stefano Pioli, che aveva cominciato la stagione alla Fiorentina. L'ultima volta che l'allenatore del 19° scudetto aveva assistito a una partita dei rossoneri era a fine gennaio al Dall'Ara quando il Diavolo sconfisse il Bologna 0-3.

di Lorenzo De Angelis

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: domenica 15 marzo 2026

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it