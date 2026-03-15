MN - Stefano Pioli presente all'Olimpico per Lazio-Milan
Per il big match di questa sera tra Lazio e Milan, che chiude il programma domenicale della 29^ giornata di campionato di Serie A Enilive, tornano in massa i tifosi biancocelesti, in aperta contestazione con la proprietà. Allo stadio Olimpico, però, presente anche personalità e vecchie glorie: come riportato dagli inviati di MilanNews.it presenti a Roma, è presente questa sera anche il doppio ex Stefano Pioli, che aveva cominciato la stagione alla Fiorentina. L'ultima volta che l'allenatore del 19° scudetto aveva assistito a una partita dei rossoneri era a fine gennaio al Dall'Ara quando il Diavolo sconfisse il Bologna 0-3.
di Lorenzo De Angelis
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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