Ambrosini: "Rabiot ha caratteristiche uniche. Jashari potrebbe liberare un po' di campo per Modric, ma è diverso dal francese"

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Lazio-Milan si giocherà senza Adrien Rabiot, squalificato: al suo posto mister Allegri ha scelto Ardon Jashari. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, ne parla così:

“Rabiot ha caratteristiche uniche, è maturato anche in termini di leadership. Si è reso conto durante la stagione che la squadra aveva bisogno di qualcuno che trascinasse e l’ha fatto con Modric. Jashari è molto più play, non copre tutto quel campo che copre Rabiot. Potrebbe liberare anche un po’ di campo per Modric, ma è diverso da Rabiot come giocatore”.