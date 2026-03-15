VIDEO MN - L'arrivo del Milan allo stadio Olimpico, tra poco la sfida contro la Lazio
Come riportato dai nostri inviati sul posto, il pullman del Milan è appena arrivato allo stadio Olimpico, teatro questa sera di Lazio-Milan, il posticipo domenicale della 29^ giornata di campionato. Calcio d'inizio previsto per le 20.45: segui la cronaca testuale della partita sul sito di MilanNews.it.
Sarà una partita difficile, loro ti concedono pochi spazi e fanno molta pressione in zona palla". È l'analisi in conferenza stampa di Massimiliano Allegri: "Contro la Lazio sarà importante che la squadra sia ordinata, attenta nella fase difensiva fino alla fine, perché loro segnano molto negli ultimi minuti della partita".
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