Verso Lazio-Milan, Marchetti: "Due squadre con umori opposti. Ritorno dei tifosi determinante"

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In occasione della partita di questa sera tra Lazio e Milan, che si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma in occasione del 29° turno del campionato di Serie A Enilive, l'ex portiere biancoceleste Federico Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, riportate dai colleghi di lalaziosiamonoi.it. Di seguito si riferiscono alcuni estratti dell'ex portiere laziale.

Il commento di Federico Marchetti su ciò che si aspetta dalla partita dell'Olimpico: "Le due squadre arrivano con umori opposti. Il Milan arriva carico dopo il derby. La Lazio viene da un periodo difficile, l’ambiente non è sereno, anche se devo dire che Sarri è riuscito a tenere questa stagione viva, soprattutto con l’obiettivo della finale di Coppa Italia. Il ritorno dei tifosi è determinante. Conosco bene l’Olimpico, ho vissuto lo stadio vuoto e ricordo com’è penalizzante per energia e trasporto del pubblico. Darà una spinta ulteriore a questa squadra"