Pancaro: "Leao ormai è questo. Modric? I fuoriclasse non hanno età"

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Doppio ex della sfida tra Lazio e Milan, il difensore Giuseppe Pancaro è stato intervistato dai colleghi di Gazzetta.it nella giornata della sfida tra le sue due ex formazioni. Le squadre di mister Sarri e Allegri si incroceranno questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma in occasione della 29^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Un estratto delle dichiarazioni di Pancaro alla rosea online.

Le parole di Giuseppe Pancaro su due campioni del Milan come Luka Modric e Rafael Leao: "Leao è un campione dalle grandi potenzialità, ma poi ha i suoi limiti. Ormai il giocatore è questo. Ma bene ha fatto Allegri a spostarlo in avanti, perché senza i compiti di copertura può essere letale. Modric? È incredibile quello che è ancora capace di fare alla sua età. Ma i fuoriclasse non hanno età”.