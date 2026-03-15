MN - Immobile su Lazio-Milan: "I biancocelesti possono dare fastidio a chiunque.."

vedi letture

Dopo la prima parte di stagione giocata con la maglia del Bologna, l'attaccante italiano Ciro Immobile a gennaio si è trasferito in Francia nella neopromossa Paris FC. Ex giocatore della Lazio, avversaria questa sera del Milan allo stadio Olimpico alle ore 20.45, la punta ha parlato sia della sfida che anche del suo passato che lo ha visto vicino a indossare la maglia rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, intervistato da Alessandro Schiavone.

Cosa ti aspetti dalla partita di questa sera?

"Sono felice che la gente tornerà allo stadio per questa partita così importante: so quanto la gente ami la squadra. La vedrò molto volentieri se posso. La Lazio è sempre una squadra che può dare fastidio a chiunque, a maggior ragione con il ritorno dei tifosi: ben allenata e ben organizzata, può dire la sua senz'altro".