Mauro non ha dubbi: "A questo Milan interessano più le plusvalenze che i risultati sportivi"

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Massimo Mauro ha commentato così a Pressing la sconfitta del Milan contro l'Atalanta: "Questa è la partita in cui l'allenatore non c'entra niente perchè la tecnica e la tattica non ci sono state proprio in campo, i giocatori non c'erano. C'è da criticare la preparazione alla partita che aveva poco di tecnico e di tattico e molto motivazionale, questo è il punto. Una partita come questa ti fa vedere che hanno sbagliato a portare qualche giocatore al Milan perchè non sono da Milan.

C'è una differenza enorme tra Milan e Inter: la proprietà nerazzurra ha affidato il club a gente di calcio, quella rossonera no. C'era Ibrahimovic ma è durato pochi mesi. Gli uomini di calcio sono un po' lontani. Tare, andando davanti ai microfoni dopo la sconfitta, ha dimostrato quanto gli uomini di calcio siano capaci di assumersi le proprio responsabilità. Così facendo sono più credibili sia per i giocatori che per i tifosi. A questo Milan interessano più le plusvalenze che i risultati sportivi".