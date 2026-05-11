Milan, Pavlovic è diventato il primo difensore centrale straniero del Milan a realizzare cinque gol in una singola stagione di Serie A
Dopo Milan-Atalanta 2-3, Opta riporta queste statistiche su Strahinja Pavlovic, Christopher Nkunku e Rafael Leao:
"Strahinja Pavlovic è diventato il primo difensore centrale straniero del Milan a realizzare cinque gol in una singola stagione di Serie A; in generale solo due difensori centrali nella storia dei rossoneri ci sono riusciti: Sergio Battistini (cinque nel 1984/85 e nel 1983/84) e Agostino Di Bartolomei (sei nel 1984/85).
Christopher Nkunku ha realizzato sei gol in questa Serie A, lo stesso numero di reti realizzate nelle due precedenti stagioni di Premier League con il Chelsea (tre nel 2023/24 e tre nel 2024/25).
Rafael Leão ha tagliato il traguardo delle 250 presenze nei cinque grandi campionati europei: 24 in Ligue 1 con il Lille e 226 con il Milan in Serie A".
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