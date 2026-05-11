MN - Pulisic, escluse lesioni: si lavora per averlo a Genova

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Nelle difficoltà sperimentate ieri dal Milan, per l'ennesima volta in questo 2026, nella mattinata che ha preceduto la debacle con l'Atalanta è arrivata anche la notizia del forfait last minute di Christian Pulisic: l'attaccante americano ha accusato un risentimento al gluteo nell'allenamento di rifinitura e lo staff medico ha preferito non rischiarlo nel posticipo serale, facendolo accomodare in tribuna.

Oggi, secondo quanto appreso da MilanNews.it, arrivano indiscrezioni più precise circa lo stato di salute del calciatore statunitense: dopo gli esami svolti quest'oggi sono state escluse lesioni per Christian Pulisic e si è già al lavoro per cercare di recuperarlo in vista della prossima gara, domenica al Ferraris contro il Genoa. Il Diavolo è chiamato a vincere contro i rossoblù e poi a ripetersi nell'ultima giornata di campionato una settimana dopo in casa contro il Cagliari: solo così il Milan ha la certezza di raggiungere la Champions League e per farlo ha bisogno di tutti i suoi giocatori a disposizione, soprattutto in un momento complicato come questo.

di Pietro Mazzara