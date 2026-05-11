Bucchioni su Allegri: "Rischio esonero altissimo. Ancora peggio dell'ultima Juve di Max"

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Disastro Milan, la prima parte della stagione rossonera sta venendo totalmente vanificata da un girone di ritorno ai limiti del reale e con il ruolino di marcia degno di una squadra in lotta per non retrocedere. Ora i rossoneri sono con le spalle al muro: o vincono le ultime due partite della stagione oppure la Champions si guarderà ancora una volta dal divano anche l'anno prossimo. Per commentare il momento negativo del Diavolo, che coinvolge in primis la proprietà e poi il gruppo squadra, anche il giornalista Enzo Bucchioni che ne ha parlato nell'editoriale di Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Enzo Bucchioni sul futuro di Massimiliano Allegri, mai come oggi in dubbio: "È crollato il mondo di Allegri, l'allenatore torna a essere pesantemente contestato e anche se dovesse centrare la Champions il rischio esonero resta altissimo al punto che in società si torna a parlare di Vincenzo Italiano già cercato l'estate scorsa. Il Milan di questi ultimi mesi assomiglia tremendamente all'ultima Juventus di Max, partita bene e poi finita in ginocchio. Questa volta è ancora peggio".