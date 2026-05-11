Genoa-Milan si dovrebbe giocare alle 12.30: l'anticipazione di De Siervo

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Il Milan ha ancora due cartucce da sparare, ma questa volta non può più sbagliare mira: i rossoneri devono vincere sia in casa del Genoa che contro il Cagliari per avere la certezza di un posto in Champions League l'anno prossimo. Il prossimo appuntamento sarà domenica 17 maggio anche se ancora non è stato reso noto l'orario della sfida del Ferraris perchè si aspetta il risultato di stasera della gara del Napoli. La Lega di Serie A vuole mantenere la contemporaneità tra tutte le pretendenti alla qualificazione per l'Europa che conta.

L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo è intervenuto a GR Parlamento - Radio Rai e ha sostanzialmente confermato che queste gare si giocheranno alle 12.30 di domenica, orario in cui è previsto il Derby di Roma. Le parole di De Siervo: "Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti"