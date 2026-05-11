Gazzetta - Cardinale scontento: dirigenza mai così in bilico

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Se riavvolgiamo il nastro di un mese e mezzo circa, prima dell'ultima sosta, si credeva che il Milan avesse ormai in pugno l'obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Dalla trasferta di Napoli in poi, invece, è iniziato il tracollo totale rossonero che ha portato la squadra di Massimiliano Allegri alla situazione attuale che rischia di non entrare nell'Europa che conta e che ha fatto rifiorire le aspre critiche dei tifosi nei confronti della proprietà milanista. Tutto questo, secondo quanto scrive Gazzetta.it, non ha fatto altro che alimentare la profonda insoddisfazione del proprietario Gerry Cardinale che si aspettava una stagione di tutt'altro tipo.

Mancando ancora due partite alla fine della stagione e avendo ancora il destino nelle proprie mani, il messaggio che arriva dal numero uno di RedBird è quello di cercare di rimanere uniti e provare a portare a casa l'obiettivo. Ma qualunque sarà il risultato, dopo l'ultima giornata di campionato, arriverà il tempo delle riflessioni. Secondo quanto scrive la rosea tutti saranno messi in discussione, inclusa la dirigenza in blocco: mai così in bilico. Furlani, Tare, Moncada e Ibra hanno tutti la loro parte di colpa. Ripartire nella prossima stagione dipenderà da chi rimarrà al quarto piano e anche dall'eventuale permanenza o addio di Max Allegri.