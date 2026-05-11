Marchegiani sulle difficoltà del Milan: "È una squadra stanca, più dal punto di vista mentale che fisico"

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Nel post partita di Milan-Atalanta, sfida che ha visto la formazione di Raffaele Palladino vincere per 2 a 3, Luca Marchegiani è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare momento e prestazione della formazione di Massimiliano Allegri:

"Il clima di oggi non ha aiutato la squadra. Poi c’è l’aspetto delle difficoltà strutturali di una squadra che si è basata sulla personalità di un paio di giocatori mancano in altri. C’è l’aspetto fisico, più nervoso che fisico, perché la squadra è stanca dal punto di vista mentale più che di energie fisiche. Questa squadra si è accontentata di proseguire su quella strada lì quando i risultati erano migliori rispetto alla crescita della squadra e al percorso di crescita. Non è un caso che la reazione ci sia stata quando entra gente dalla panchina che è un po’ come giocare tutto per tutto. E allora hai anche rischiato di riprenderla la partita”.