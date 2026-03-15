Serie A, la classifica aggiornata: colpo di coda del Pisa, il Bologna a -5 dal settimo posto
Le due gare delle 15 hanno dato dei responsi importanti in chiave salvezza e lotta per l'Europa. Il Pisa prova a rilanciare le proprie quotazioni, trovando la sua vittoria di questo campionato ottenuta giocando gran parte della gara in dieci contro undici: appaiato l'Hellas Verona e terzultimo posto avvicinato, anche se la missione rimane complicatissima. Il Cagliari, sconfitto in Toscana, si è arenato a 30 punti e deve stare attento a chi spinge da dietro. Il Bologna si porta a -5 dall'Atalanta settima e prova a riaprire il discorso Europa: staccato in classifica il Sassuolo che è stato battuto
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 60*
Napoli 59
Juventus 53
Como 51*
Roma 51*
Atalanta 47
Bologna 42
Sassuolo 38
Lazio 37*
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18
* una partita in meno
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