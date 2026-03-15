Serie A, la classifica aggiornata: colpo di coda del Pisa, il Bologna a -5 dal settimo posto

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Le due gare delle 15 hanno dato dei responsi importanti in chiave salvezza e lotta per l'Europa. Il Pisa prova a rilanciare le proprie quotazioni, trovando la sua vittoria di questo campionato ottenuta giocando gran parte della gara in dieci contro undici: appaiato l'Hellas Verona e terzultimo posto avvicinato, anche se la missione rimane complicatissima. Il Cagliari, sconfitto in Toscana, si è arenato a 30 punti e deve stare attento a chi spinge da dietro. Il Bologna si porta a -5 dall'Atalanta settima e prova a riaprire il discorso Europa: staccato in classifica il Sassuolo che è stato battuto

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68

Milan 60*

Napoli 59

Juventus 53

Como 51*

Roma 51*

Atalanta 47

Bologna 42

Sassuolo 38

Lazio 37*

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Lecce 27

Fiorentina 25*

Cremonese 24*

Pisa 18

Verona 18

* una partita in meno